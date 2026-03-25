Οι ενεργειακές ελλείψεις θα μπορούσαν να πλήξουν την Ευρώπη από τον επόμενο μήνα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, προσθέτοντας ότι η διασφάλιση επαρκούς ενεργειακού εφοδιασμού είναι κρίσιμη.

«Οι χώρες δεν μπορούν να έχουν εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε ο Sawan, επισημαίνοντας ότι η Shell συνεργάζεται με κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, μέσω αποθήκευσης και προμηθειών καυσίμων.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που διανύει ήδη την τέταρτη εβδομάδα, έχει επηρεάσει τις προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών, ενώ επόμενα αναμένεται να πληγούν το ντίζελ και η βενζίνη, καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος οδήγησης στο βόρειο ημισφαίριο, σύμφωνα με τον Sawan.

Απειλή για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές σε σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και έχει σχεδόν σταματήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Η Νότια Ασία ήταν η πρώτη που δέχθηκε το πλήγμα. Αυτό μετακινήθηκε στη Νοτιοανατολική και στη Βορειοανατολική Ασία και τώρα περισσότερο στην Ευρώπη, καθώς μπαίνουμε στον Απρίλιο», δήλωσε ο Sawan κατά την ομιλία του στο συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας.

Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Katherina Reiche, προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξει έλλειψη ενεργειακού εφοδιασμού στα τέλη Απριλίου ή τον Μάιο, εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση.

Επενδυτικά σχέδια στη Βενεζουέλα

Η Shell επικεντρώνεται κυρίως σε έργα φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα, ενώ εξετάζει και ευκαιρίες στον τομέα του πετρελαίου, όπως ανέφερε ο Sawan.

Η βρετανική εταιρεία θα μπορούσε να ανάψει το «πράσινο φως» για ένα ή δύο έργα στη χώρα έως το τέλος του έτους, εφόσον το φορολογικό και νομικό πλαίσιο το επιτρέψει. Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε μεταρρύθμιση στον πετρελαϊκό τομέα τον Ιανουάριο, ωστόσο στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι χρειάζονται περαιτέρω κινήσεις για να εξασφαλιστούν ξένες επενδύσεις.

Η Shell υπέγραψε προκαταρκτικές συμφωνίες με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, που θα μπορούσαν να της εξασφαλίσουν πρόσβαση σε στρατηγικές περιοχές.

Μαζί με την αμερικανική Chevron, η Shell βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των πρώτων μεγάλων συμφωνιών παραγωγής ενέργειας με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Οι συμφωνίες αυτές θα επιτρέψουν στις δύο εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Πρόκειται για τα μεγαλύτερα βήματα μέχρι σήμερα προς αυτό που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, έχει χαρακτηρίσει ως μια προσπάθεια ύψους 100 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

«Αυτό που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι το πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στη Βενεζουέλα και στον λαό της», δήλωσε ο Sawan. «Αρχικά, θα έλεγα ότι επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο φυσικό αέριο, και ειδικότερα σε αυτό που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω LNG».

Η Shell έχει προχωρήσει με αργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του υπεράκτιου έργου φυσικού αερίου Dragon στη Βενεζουέλα. Η εταιρεία, που αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της χώρας, επιχειρεί τώρα να το επανακινήσει ώστε το φυσικό αέριο να μετατραπεί σε LNG στο γειτονικό Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Πηγή: Reuters