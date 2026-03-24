  • Τραμπ: Έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν
  • Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρνηικά όπλα
  • Τραμπ: Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία
  • Δημοσίευμα Axios: Οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση του Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες
  • CNN: Ιρανική πηγή επιβεβαίωσε επαφές Ουάσιγκτον – Τεχεράνης
  • Πεζεσκιάν: Αυξάνονται οι χώρες που καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
  • Νέα πυραυλική επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ
  • Νεκρή γυναίκα από επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ, στο βόρειο Ισραήλ
  • Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου «ζυγίζουν» τις στρατιωτικές τους επιλογές απέναντι στο Ιράν
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους από το Ιράν να κατευθύνονται προς τη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με νέες σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ.
  • Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
  • Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία για ορισμένες συμβάσεις μακροπρόθεσμης προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου, επηρεάζοντας χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, η Νότια Κορέα και η Κίνα.
  • Οι Φιλιππίνες κήρυξαν εθνική ενεργειακή έκτακτη ανάγκη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από τις χώρες της G7 στη Γαλλία την Παρασκευή για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν.
  • Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα αντισταθεί στην προσπάθεια του Ισραήλ να καταλάβει μέρος του νότιου Λιβάνου.
  • Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε επιθέσεις σε βενζινάδικα σε όλον τον Λίβανο που ισχυρίζεται ότι χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ
  • Η Γαλλία ζητάει από το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στο νότιο Λίβανο για ζώνη ασφαλείας.
  • ΝΥΤ: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας να πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο
  • Διχασμένες αναφορές για διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή
  • Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ολοκλήρωσε επιθέσεις στοχεύοντας μονάδες παραγωγής στο Ιράν.
  • Σταϊνμάιερ: «Λάθος των ΗΠΑ ο αποτρέψιμος πόλεμος στο Ιράν» – Μόνιμη ρωγμή στις διατλαντικές σχέσεις

Live blog με όλες τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

