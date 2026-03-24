- Τραμπ: Έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν
- Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρνηικά όπλα
- Τραμπ: Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία
- Δημοσίευμα Axios: Οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση του Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες
- CNN: Ιρανική πηγή επιβεβαίωσε επαφές Ουάσιγκτον – Τεχεράνης
- Πεζεσκιάν: Αυξάνονται οι χώρες που καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
- Νέα πυραυλική επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ
- Νεκρή γυναίκα από επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ, στο βόρειο Ισραήλ
- Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου «ζυγίζουν» τις στρατιωτικές τους επιλογές απέναντι στο Ιράν
- Η QatarEnergy κήρυξε «ανωτέρα βία» σε συμβάσεις LNG
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους από το Ιράν να κατευθύνονται προς τη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με νέες σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ.
- Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
- Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία για ορισμένες συμβάσεις μακροπρόθεσμης προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου, επηρεάζοντας χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, η Νότια Κορέα και η Κίνα.
- Οι Φιλιππίνες κήρυξαν εθνική ενεργειακή έκτακτη ανάγκη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
- Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από τις χώρες της G7 στη Γαλλία την Παρασκευή για να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν.
- Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα αντισταθεί στην προσπάθεια του Ισραήλ να καταλάβει μέρος του νότιου Λιβάνου.
- Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε επιθέσεις σε βενζινάδικα σε όλον τον Λίβανο που ισχυρίζεται ότι χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ
- Η Γαλλία ζητάει από το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στο νότιο Λίβανο για ζώνη ασφαλείας.
- ΝΥΤ: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας να πιέζει τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο
- Διχασμένες αναφορές για διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους από το Ιράν να κατευθύνονται προς τη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.
- Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα αντισταθεί στην προσπάθεια του Ισραήλ να καταλάβει μέρος του νότιου Λιβάνου.
- Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ολοκλήρωσε επιθέσεις στοχεύοντας μονάδες παραγωγής στο Ιράν.
- Σταϊνμάιερ: «Λάθος των ΗΠΑ ο αποτρέψιμος πόλεμος στο Ιράν» – Μόνιμη ρωγμή στις διατλαντικές σχέσεις
Δημοφιλή
- 1
Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών σε ευρώ
- 2
Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκαν εξοπλισμός κατάδυσης και σκούτερ - Ψάχνουν αν ανήκουν στον αγνοούμενο δύτη
- 3
Σοκ στην Αίγυπτο: Ανακαλύφθηκε αρχαία μονή 1.600 ετών - Νέα στοιχεία για την απαρχή του μοναχισμού
- 4
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Οι διάλογοι που σοκάρουν - «Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή»
- 5
Νέα δήλωση «βόμβα» του Ταλ Ντίλιαν στο Mega Stories: «Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος»
- 6
Τέλος εποχής για την Λίβερπουλ, αποχωρεί ο Σαλάχ στο τέλος της σεζόν
- 7
Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποιος είναι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του Ευαγγελίου που «έκαψε» τον γκαλερίστα
- 8
Τραμπ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα - Οι ΗΠΑ στέλνουν 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
- 9
«Βιομηχανία» πλαστών πτυχίων σε 6 εκπαιδευτήρια: Τουλάχιστον 3,2 εκατ. ευρώ παράνομα κέρδη - Έξι συλλήψεις
- 10
Η Κόλαση υπάρχει! Και δεν είναι επί της Γης - Ο εφιαλτικός πλανήτης στα 34 έτη φωτός από τη Γη
Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που σώζουν έναν άνδρα από τα συντρίμμια μετά από πλήγματα στην Τεχεράνη
Οιδιασώστεςανέσυραν ζωντανό έναν άνδρα από τα ερείπια σε κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα τηςΤεχεράνης, έπειτα από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου. Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις συνεχίζονται, παρά τους ισχυρισμούς τουΝτόναλντ Τραμπότι υπάρχει πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο. Rescuers have pulled a man alive from the rubble after US-Israeli […]
Ο Μπιλ Κόσμπι κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση σερβιτόρας το… 1972
Ο διάσημος κωμικός ηθοποιός καλείται να της καταβάλει 60 εκατ. δολάρια αποζημίωση
Έκθεση Κομισιόν: Η Ελλάδα πέτυχε τη 2η μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων σε όλη την ΕΕ
Η Ελλάδα πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ΕΕ το 2025.
WSJ: Το Πεντάγωνο αναμένεται να διατάξει την αποστολή 3.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Το Πεντάγωνο σκοπεύει να στείλει χιλιάδες στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει συνομιλίες με το Ιράν.
CNN: Ιρανική πηγή επιβεβαίωσε επαφές Ουάσιγκτον – Τεχεράνης
Για μυστικές επαφές μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Τεχεράνης έκανε λόγο στο CNN ιρανική πηγή, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε διάλογο για τη διαμόρφωση «βιώσιμων» πλαισίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δημοσίως απορρίψει τους ισχυρισμούς του Προέδρου των […]