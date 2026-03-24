Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει στην Τεχεράνη ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12. Το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρούς όρους που αφορούν το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και πιθανά ανταλλάγματα, όπως η άρση των διεθνών κυρώσεων.

Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει 15 όρους προς το Ιράν, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι όροι αυτοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης.

Το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει ότι στην Ιερουσαλήμ επικρατεί ανησυχία πως ο Ντόναλντ Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες επιδιώκουν μια ταχεία επίτευξη «συμφωνίας-πλαισίου» με το Ιράν, χωρίς να απαιτηθεί η πλήρης εφαρμογή των όρων πριν από την παύση των εχθροπραξιών. Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην περιοχή.

Τρεις πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι οι στενοί συνεργάτες του προέδρου, ανάμεσά τους ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουν εκπονήσει διαδικασία που προβλέπει «κήρυξη εκεχειρίας διάρκειας ενός μήνα». Κατά τη διάρκεια αυτής, οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν συμφωνία 15 σημείων, βασισμένη σε προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ στη Γάζα και στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αρκετά ζητήματα που αφορούν μια πιθανή συμφωνία, στο πλαίσιο έμμεσων επαφών με παράγοντα-κλειδί στο Ιράν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, «το σενάριο μιας γρήγορης και ασαφούς συμφωνίας επί της αρχής προκαλεί έντονη ανησυχία στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ», καθώς θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στην Τεχεράνη.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει λόγο για ένα σχέδιο 15 σημείων, στο ρεπορτάζ του Channel 12 δίνονται κωδικοποιημένα 14 από αυτά. Τα 11 είναι απαιτήσεις των ΗΠΑ από το Ιράν ενώ τα τρία είναι ανταλλάγματα προς την Τεχεράνη.

Το ρεπορτάζ παρουσιάζει 14 από τα 15 σημεία των απαιτήσεων και ανταλλαγμάτων που φέρεται να έχουν διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά από την Ουάσιγκτον, επικαλούμενο δυτική πηγή.

Τα 14 σημεία της πρότασης των ΗΠΑ προς το Ιράν

Τα 11 απαιτούμενα από την Τεχεράνη

1. Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υπάρχουσες πυρηνικές του δυνατότητες.

2. Να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

3. Να απαγορευτεί ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος.

4. Το Ιράν οφείλει να παραδώσει περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), βάσει συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

5. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό πρέπει να διαλυθούν.

6. Η IAEA πρέπει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση και εποπτεία εντός του Ιράν.

7. Το Ιράν καλείται να εγκαταλείψει το περιφερειακό «μοντέλο πληρεξουσίων δυνάμεων».

8. Να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών συμμάχων του.

9. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.

10. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί ως προς το βεληνεκές και τον αριθμό πυραύλων, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν μεταγενέστερα.

11. Η χρήση πυραύλων θα επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς αυτοάμυνας.

Τα τρία ανταλλάγματα προς την Τεχεράνη

12. Πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων.

13. Παροχή αμερικανικής βοήθειας για την ανάπτυξη του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ.

14. Κατάργηση του μηχανισμού «snapback», που προβλέπει αυτόματη επαναφορά κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.