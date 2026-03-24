Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μόνο κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται επιστολή της Τεχεράνης προς τον οργανισμό.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη του IMO, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει πως η χώρα έχει λάβει «αναγκαία και αναλογικά μέτρα» με στόχο να αποτρέψει «τους επιτιθέμενους και τους υποστηρικτές τους» από το να χρησιμοποιήσουν τα Στενά του Ορμούζγια την προώθηση εχθρικών ενεργειών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη επισημαίνει ότι δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες οι οποίες, σύμφωνα με το Ιράν, συμμετέχουν σε επιθέσεις εναντίον της.