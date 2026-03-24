Ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσονται σε έναν «απρόβλεπτο σύμμαχο», γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Γαλλίας. Οι δηλώσεις έγιναν στις 24 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στο Παρίσι.

«Εκπλαγήκαμε από έναν αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος και δεν νοιάζεται καν να μας ενημερώσει όταν αποφασίζει να εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις», ανέφερε ο πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν.

Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η στάση έχει σαφείς επιπτώσεις στην ασφάλεια και στα συμφέροντα της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας πως η έλλειψη συντονισμού μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τους συμμάχους.

France’s army chief, Fabien Mandon, stated on Tuesday that the United States has become an unpredictable ally impacting France’s interests and security. More Here → https://t.co/B7B6N42Txn pic.twitter.com/qcN3SdsoJu — PiQ Newswire (@PiQNewswire) March 24, 2026

«Επεμβήκαμε στο Αφγανιστάν έπειτα από αίτημα των Αμερικανών, οι οποίοι επικαλέσθηκαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και επέλεξαν να αποσυρθούν χωρίς να μας ενημερώσουν», σημείωσε ο πτέραρχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν πρόσφατα να αναλάβουν στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συμμάχων. «Εντούτοις η άμεση φροντίδα των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων ήταν να βρουν λύσεις για να προστατεύσει η Γαλλία τους πολίτες της που βρίσκονταν στην περιοχή», πρόσθεσε.