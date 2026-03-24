Τα Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο «πλωτό πάρκινγκ» σύμφωνα με θεαματικά πλάνα που καταγράφουν την κατάσταση στην περιοχή. Εκατοντάδες πλοία, με χιλιάδες ναυτικούς και επιβάτες, παραμένουν αγκυροβολημένα εν αναμονή της λήξης της σύρραξης, ενώ ο κίνδυνος για νέα επεισόδια παραμένει υπαρκτός.

Αν και οι εικόνες εντυπωσιάζουν, το ιρανικό «μπλόκο» στους μεταλλικούς πλωτούς γίγαντες έχει προκαλέσει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Το κόστος για τη διεθνή οικονομία αυξάνεται συνεχώς, καθώς η αβεβαιότητα για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών εντείνεται. Τα εντυπωσιακά πλάνα έχουν ληφθεί από αεροσκάφος που πέταξε πάνω από το σημείο.

Περισσότερα από 120 έως 150 πετρελαιοφόρα (VLCC) και πλοία μεταφοράς LNG παραμένουν ακινητοποιημένα ή κινούνται με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν για «πόντιση εκρηκτικών ναρκών» στα στενά.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η Lloyd’s, έχουν απαγορεύσει στα πλοία να διέρχονται από τα επικίνδυνα σημεία χωρίς συνοδεία ή προηγούμενο καθαρισμό, εντείνοντας περαιτέρω τη ναυτιλιακή συμφόρηση στην περιοχή.