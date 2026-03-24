Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία πέντε ημερών για να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας ότι κατά το διάστημα αυτό θα αναβάλει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, απέδωσε την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αφήνοντας να εννοηθεί πως η πρόταση για στρατιωτικό πλήγμα προήλθε από εκείνον.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του τη Δευτέρα (23.03.2026) σε συνέδριο στο Τενεσί, ο Τραμπ ανέφερε: «Κάλεσα πολλούς από τους υπέροχους ανθρώπους μας… και είπα: “Ας μιλήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια χώρα που λέγεται Ιράν, η οποία εδώ και 47 χρόνια αποτελεί μόνο πηγή τρόμου, και πλησιάζουν σε πυρηνικό όπλο”».

Στρέφοντας το βλέμμα του προς τον Χέγκσεθ, που καθόταν στα δεξιά του, πρόσθεσε: «Και Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε. Και είπες: “Ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο”» αναφέρει η dailymail.

Ο υπουργός Άμυνας αντέδρασε με αμηχανία, χαμογελώντας διακριτικά, ενώ ο Τραμπ συνέχισε να αναφέρεται στις τρέχουσες συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτές είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλές. Θέλουν ειρήνη – συμφώνησαν ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, ξέρετε, κ.λπ., αλλά θα δούμε. Πρέπει να το φέρουμε εις πέρας. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επισήμανε ακόμη ότι το Ισραήλ «αποτελεί μεγάλο εταίρο σε αυτή τη μάχη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών.

Τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ έρχονται τη στιγμή που ο πόλεμος – ήδη στην τέταρτη εβδομάδα του – προκαλεί χάος στη Μέση Ανατολή και αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ εισέρχεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι η διεθνής οικονομία βρίσκεται υπό «σοβαρή απειλή».