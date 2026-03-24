Ο πόλεμος Ιράν – ΗΠΑ δεν περιορίζεται σε πυραύλους και διπλωματικές ανακοινώσεις, αλλά επεκτείνεται δυναμικά στο πεδίο της ψηφιακής αντιπαράθεσης. Οι δύο χώρες μεταφέρουν τη σύγκρουσή τους στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, memes και κάθε είδους διαδικτυακά «χτυπήματα».

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που διακινούνται online και αναπαράγονται από κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, όπου οι ΗΠΑ, ο Τραμπ και άλλοι διεθνείς ηγέτες παρουσιάζονται ως φιγούρες τύπου Lego. Το αποτέλεσμα θυμίζει διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών – μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για οργανωμένη προπαγάνδα με «πλαστικό χαμόγελο».

NEW: 🇮🇷🇺🇸 Iran posts Lego Trump sweating as Navy attacks tankers and warships, deploys mines in Hormuz — Tasnim pic.twitter.com/QETGa29nnf — Megatron (@Megatron_ron) March 23, 2026

Στο πιο πρόσφατο animation, οι ΗΠΑ εμφανίζονται ως ο «ταραχοποιός» του πλανήτη και της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Από την πλευρά του το Ιράν προβάλλεται ως ψύχραιμος και καλά προετοιμασμένος παίκτης στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Ένα είναι σίγουρο: Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, και κάθε νέα ένταση στην περιοχή προκαλεί ανησυχία στις αγορές και στην παγκόσμια οικονομία.