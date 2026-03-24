Το Ιράν ανακοίνωσε τον διορισμό του Μοχάμαντ Μπακέρ Ζολκάντρ ως νέου Γραμματέα του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (SNCS), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Την είδηση γνωστοποίησε ο Mehdi Tabatabaei, Αναπληρωτής Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων της ιρανικής Προεδρίας.

Ο Ζολκάντρ, γεννημένος το 1955, είναι απόστρατος στρατιωτικός διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και υπηρετεί ως Γραμματέας και μέλος του Συμβουλίου για τη Διάκριση του Συμφέροντος του Καθεστώτος. Η τοποθέτησή του ακολουθεί την αποχώρηση του Ali Larijani από τη θέση αυτή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ζολκάντρ έχει διατελέσει σε πληθώρα ανώτερων κυβερνητικών θέσεων. Μεταξύ αυτών, υπήρξε Αναπληρωτής Επικεφαλής της Δικαιοσύνης αρμόδιος για τις Στρατηγικές Υποθέσεις, την Κοινωνική Ασφάλεια και την Πρόληψη του Εγκλήματος.

Επιπλέον, υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για Θέματα Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του πρώην Προέδρου Mahmoud Ahmadinejad.

Ρόλος και συγκυρία της νέας τοποθέτησης

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η εκτεταμένη εμπειρία του Ζολκάντρ σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς ρόλους τον καθιστά κατάλληλο να επιβλέπει την εθνική πολιτική ασφάλειας του Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Ο διορισμός του έρχεται σε μια φάση κλιμακούμενων εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις με πυραύλους.

Το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της εθνικής άμυνας και πολιτικής ασφάλειας του Ιράν, ενώ ο γραμματέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συμβουλευτική προς τον πρόεδρο και στον συντονισμό μεταξύ των στρατιωτικών και πληροφοριακών φορέων.

Η συνέχεια στην ηγεσία και η σημασία του διορισμού

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Ζολκάντρ σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας ηγεσίας με βαθιά στρατιωτική και στρατηγική εμπειρία. Η επίσημη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Larijani πραγματοποιείται άμεσα, όπως επιβεβαίωσε η ιρανική προεδρία μέσω επίσημων ανακοινώσεων.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε δημόσια μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης και σχετικών δηλώσεων, υπογραμμίζοντας —σύμφωνα με παρατηρητές— την επιλογή της Τεχεράνης να στηρίζεται σε αξιωματούχους με αποδεδειγμένη εμπειρία ασφάλειας για τη διαχείριση των περιφερειακών κρίσεων και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι προηγούμενες θέσεις του Ζολκάντρ στους Φρουρούς της Επανάστασης και στη Δικαιοσύνη αναμένεται να καθορίσουν την προσέγγισή του στον συντονισμό των εθνικών στρατηγικών άμυνας και ασφάλειας.