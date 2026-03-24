Ο Λίβανος απέσυρε τη διαπίστευση του Ιρανού πρεσβευτή στη Βηρυτό και του έδωσε προθεσμία έως την Κυριακή για να αποχωρήσει από τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το μέτρο ελήφθη μετά τις κατηγορίες της Βηρυτού ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από το λιβανικό έδαφος. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση κάθε δραστηριότητάς τους στη χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο για να τον ενημερώσει σχετικά με την απόφαση να χαρακτηριστεί “ανεπιθύμητο πρόσωπο” ο πρεσβευτής Μοχαμάντ Ρεζά Ραέφ Σεϊμπανί, ο οποίος είχε διοριστεί τον Φεβρουάριο.