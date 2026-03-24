Υλικά για 10 μερίδες

1 κεφάλι σκόρδο, καθαρισµένο

1-2 κιλά πατάτες, βρασµένες και καθαρισµένες

2½ φλ. έ.π. ελαιόλαδο

2 φλ. ξίδι

2 φλ. χυµό λεµονιού

αλάτι και λευκό πιπέρι

Εκτέλεση

Xτυπάµε το σκόρδο στο γουδί ώσπου να γίνει αλοιφή. Λιώνουµε τις πατάτες στον µύλο (ή µε τον πολτοποιητή πατάτας ή µε το πιρούνι), ενώνουµε µε την αλοιφή σκόρδου και χτυπάµε καλά στο γουδί ώστε να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µείγµα.

Προσθέτουµε εναλλάξ και σταδιακά το ελαιόλαδο, το ξίδι, τον χυµό λεµονιού και το πιπέρι. Η υφή της σκορδαλιάς πρέπει να θυµίζει αλοιφή. Δοκιµάζουµε και, αν χρειάζεται, διορθώνουµε το αλάτι, το λάδι, το λεµόνι ή το ξίδι. Σερβίρουµε µε τον µπακαλιάρο.

*Μπορείτε να προσθέσετε 1 φλιτζάνι αμύγδαλα ασπρισμένα και περασμένα από το multi για να γίνουν σαν πούδρα ή να προσθέσετε 1 φλιτζάνι τριμμένα καρύδια. Αυτή η σκορδαλιά όμως δεν θα γίνει κάτασπρη.