Υλικά για 10 μερίδες
1 κεφάλι σκόρδο, καθαρισµένο
1-2 κιλά πατάτες, βρασµένες και καθαρισµένες
2½ φλ. έ.π. ελαιόλαδο
2 φλ. ξίδι
2 φλ. χυµό λεµονιού
αλάτι και λευκό πιπέρι
Εκτέλεση
Xτυπάµε το σκόρδο στο γουδί ώσπου να γίνει αλοιφή. Λιώνουµε τις πατάτες στον µύλο (ή µε τον πολτοποιητή πατάτας ή µε το πιρούνι), ενώνουµε µε την αλοιφή σκόρδου και χτυπάµε καλά στο γουδί ώστε να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µείγµα.
Προσθέτουµε εναλλάξ και σταδιακά το ελαιόλαδο, το ξίδι, τον χυµό λεµονιού και το πιπέρι. Η υφή της σκορδαλιάς πρέπει να θυµίζει αλοιφή. Δοκιµάζουµε και, αν χρειάζεται, διορθώνουµε το αλάτι, το λάδι, το λεµόνι ή το ξίδι. Σερβίρουµε µε τον µπακαλιάρο.
*Μπορείτε να προσθέσετε 1 φλιτζάνι αμύγδαλα ασπρισμένα και περασμένα από το multi για να γίνουν σαν πούδρα ή να προσθέσετε 1 φλιτζάνι τριμμένα καρύδια. Αυτή η σκορδαλιά όμως δεν θα γίνει κάτασπρη.