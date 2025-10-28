Πολλοί Έλληνες συνδέουν την 28η Οκτωβρίου με τον μπακαλιάρο σκορδαλιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνήθεια δεν έχει καμία ιστορική ή θρησκευτική βάση. Πρόκειται για ένα… γαστρονομικό μπέρδεμα που γεννήθηκε μέσα στα ελληνικά σπίτια.

Στην πραγματικότητα, το πιάτο μπακαλιάρος σκορδαλιά ανήκει αποκλειστικά στην 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τότε, που πέφτει μέσα στη νηστεία της Σαρακοστής, η Εκκλησία επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού, και ο παστός μπακαλιάρος, φτηνός παλαιότερα και εύκολος στη συντήρηση, καθιερώθηκε ως το πιο δημοφιλές πιάτο της ημέρας.

Η 28η Οκτωβρίου, αντίθετα, δεν συνδέεται με καμία νηστεία ή εκκλησιαστικό έθιμο. Παρόλα αυτά, πολλοί συνεχίζουν να μπερδεύουν τα έθιμα τις δύο ημερομηνίες. Στην πραγματικότητα, σήμερα τρώμε ό,τι θέλουμε και όχι απαραίτητα μπακαλιάρο σκορδαλιά καθώς το συγκεκριμένο φαγητό παραμένει παράδοση της 25ης Μαρτίου.