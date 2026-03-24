Παραδοσιακό έδεσμα της 25ης Μαρτίου, ο παστός μπακαλιάρος συνοδεία σκορδαλιάς από τον 15ο αιώνα κι εντεύθεν, καθώς ήταν το μόνο ψάρι που έφτανε σε όλη την Ελλάδα και πουλιόταν στα «εδώδιμα και αποικιακά» δεσπόζει στο γιορτινό τραπέζι της ημέρας. Τρία είναι τα μυστικά για τον τέλειο μπακαλιάρο σκορδαλιά: Το πρώτο έχει να κάνει με το σωστό ξαλμύρισμα του μπακαλιάρου για ένα 48ωρο σε σουρωτήρι, που έχουμε τοποθετήσει σε λεκανάκι με νερό, το οποίο αλλάζουμε δύο φορές την ημέρα. Το δεύτερο αφορά στο κουρκούτι, το οποίο για να γίνει τραγανό δεν πρέπει να σχηματίσει χοντρή κρούστα τριγύρω του. Το τρίτο σχετίζεται με το τηγάνισμα, τον τρόπο που τοποθετείτε τον μπακαλιάρο στο τηγάνι αλλά και τα κομμάτια που βάζετε, τα οποία πρέπει να προσέξετε να μην είναι πολλά ταυτόχρονα γιατί πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού και ο μπακαλιάρος βράζει αντί να τηγανιστεί.

Υλικά

1 μεγάλο φύλλο παστού μπακαλιάρου (προτιμήστε το φιλέτο, που όμως είναι πιο ακριβό)

500 γραμμάρια αλεύρι

150 γρ. κορν φλάουρ

400 γρ. μπύρα

Εκτέλεση

Ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο για σχεδόν ένα 48ωρο σε ένα σουρωτήρι που έχουμε τοποθετήσει σε λεκανάκι με νερό, που αλλάζει δύο φορές την ημέρα. Όταν έρθει η ώρα για το μαγείρεμα, πρώτα ετοιμάζουμε το κουρκούτι χρησιμοποιώντας αλεύρι, κορν φλάουρ, μπύρα και λίγο αλάτι. Όταν ρίχνουμε τον μπακαλιάρο στο λάδι καλό είναι να τον κρατάμε με μια τσιμπίδα μέχρι να σχηματίσει μια πρώτη κρούστα και μετά τον αφήνουμε, ώστε να μην κολλήσει στον πάτο. Τον βγάζουμε μόλις αποκτήσει ωραίο χρώμα. Επιπλέον μπορούμε να ετοιμάσουμε σκορδαλιά με πατάτες ή με ψωμί.

Για την σκορδαλιά με πατάτες: Bράζουμε σε νερό τις πατάτες, τις καθαρίζουμε και τις πολτοποιούμε. Στη συνέχεια τις περνάμε από το μπλέντερ μαζί με το σκόρδο και ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί που έχουμε μουλιάσει σε νερό, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος πουρές. Προσθέτουμε σταδιακά ξίδι και ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά με μία ξύλινη κουτάλα.

Για την σκορδαλιά με ψωμί: Κόβουμε το σκόρδο με ένα μαχαίρι σε λεπτές φέτες. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το γάλα και το σκόρδο. Βράζουμε για 2-3 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το ψωμί κομμένο σε χοντρές φέτες, προσθέτουμε κρύο νερό και το αφήνουμε να μουλιάσει για 5 λεπτά. Στύβουμε πολύ καλά το ψωμί και το προσθέτουμε στο μπλέντερ. Βάζουμε το ελαιόλαδο, το ξίδι, την πάπρικα, το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι, το αλάτι και το πιπέρι. Σουρώνουμε το σκόρδο και το προσθέτουμε στο μπλέντερ. Χτυπάμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα και σερβίρουμε. Καλή σας όρεξη!