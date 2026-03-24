Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τον έλεγχο των επιπτώσεων του πολέμου είχαν εν πολλοίς προαναγγελθεί: Ντίζελ κίνησης, βενζίνη, ακτοπλοϊκά και λιπάσματα ήταν εξαρχής στο επίκεντρο της προσοχής – λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ. Τα μέτρα κλείδωσαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έρχεται σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου, και το κρας τεστ (αποτελεσματικότητας) ξεκινά αμέσως.

Επί της ουσίας ξεκινά τώρα το πραγματικό πρόβλημα για την κυβέρνηση: Σε σκηνικό ακρίβειας ήδη, χωρίς καν να έχουν αποτυπωθεί πλήρως οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καλείται να περάσει από τη δέσμευση στην πράξη – της στήριξης νοικοκυριών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων. Τα περί «κοινωνικής συνοχής» και «ενότητας», στα οποία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό μήνυμά του, θα δοκιμαστούν μέσα από την καθημερινότητα των πολιτών.

Σταθερά το πρώτο πρόβλημα

Όσο κι αν το Μαξίμου ρίχνει εμφανώς τα δύο πιο ισχυρά «χαρτιά» του – εκείνο της «διαχείρισης κρίσεων» και εκείνο της «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας»-, οι πιο συγκρατημένες φωνές σε κυβέρνηση και κόμμα παραδέχονται ότι τα «χαρτιά» εύκολα καίγονται, εφόσον προκύψουν αβελτηρίες, αστοχίες ή λανθασμένοι υπολογισμοί. Κι αυτό ενόσω η ακρίβεια εμφανίζεται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ πολλούς μήνες ως το νούμερο ένα, πραγματικό πρόβλημα των πολιτών.

Τα γκάλοπ των ημερών με ανοιχτά τα μέτωπα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, δεν αποτελούν εξαίρεση. Σύμφωνα με τελευταίο γκάλοπ (GPO/iefimerida), η ακρίβεια θεωρείται με ποσοστό 48,7% το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ενόσω η κρίση στη Μέση Ανατολή απασχολεί το 24,5% του συνόλου. Κι αυτές οι δύο απαντήσεις λειτουργούν «συνδυαστικά», σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρου, αφού η μεγαλύτερη ανησυχία από τον πόλεμο σχετίζεται με τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Επιβεβαιώνεται σταθερά κάτι ακόμα: η διαχείριση των ζητημάτων ακρίβειας αποτελεί βασικό κριτήριο ψήφου – επηρεάζει δηλαδή καθοριστικά τις εκλογικές συμπεριφορές και αυτό το έχουν υπόψη τους στην κυβερνητική έδρα, ξέροντας ότι η διάρκεια των συγκρούσεων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα.

«Καρτέλ και συμφέροντα»

Η πολιτική αντιπαράθεση ήταν αναμενόμενη και όλα δείχνουν ότι η κριτική της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς θα κλιμακωθεί. Από τη μία πλευρά το Μαξίμου δεν θέλει να χάσει το σημερινό μομέντουμ και επαναφέρει κινήσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να προβεί άμεσα σε διορθώσεις ή ενισχύσεις (να ανοίξει την περίμετρο των δικαιούχων, π.χ). «Κρατάμε δημοσιονομικές εφεδρείες. Τα πρώτα μέτρα είναι δίκαια και στοχευμένα», λένε συντονισμένα τα κυβερνητικά στελέχη, ξορκίζοντας περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις και τραύματα στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Ανεπάρκεια» και «αργοπορία» βλέπουν οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης και χρεώνουν στο Μαξίμου ότι προστατεύει περισσότερο «καρτέλ» και «συμφέροντα». Ο αληθινός «λογαριασμός» θα έρθει για το κυβερνών κόμμα στις επόμενες εβδομάδες (γι’ αυτό οι μετριοπαθέστεροι γαλάζιοι κρατούν στάση αναμονής για τις δημοσκοπήσεις αρχικά γύρω στο Πάσχα και ύστερα μετά από την ανάπαυλα), ανάλογα με τις εξελίξεις επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή.

Ο παράγοντας – κλειδί

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει από τα στελέχη του «προσοχή στα μικρά και στα μεγαλύτερα της καθημερινής ζωής». Στο Μαξίμου οι «λύσεις» στην καθημερινότητα αντιμετωπίζονται ως παράγοντας – κλειδί για να πέσουν εκ νέου γέφυρες εμπιστοσύνης της κυβέρνησης με σημαντικά κομμάτια του εκλογικού σώματος. Σε αυτές τος «λύσεις» ο Μητσοτάκης περιλαμβάνει και εξαγγελίες – δεσμεύσεις για ζητήματα στις τοπικές κοινωνίες (από κάτι που φαντάζει απλό έως ένα μεγάλο έργο υποδομής).

Ο ίδιος ανηφορίζει σήμερα, Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη, και προτίθεται να περάσει εκ νέου από το εργοτάξιο του FlyOver. Στο πρόγραμμα είναι κι άλλα εργοτάξια (στο 32ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και στο 5ο Δημοτικό Αμπελοκήπων, για παράδειγμα) καθώς και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δείχνοντας τον τρόπο που επιλέγει να κινηθεί όσο καλύπτεται ο δρόμος μέχρι τις εθνικές εκλογές.