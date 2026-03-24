Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, με πολυετή παρουσία στον χώρο της τέχνης, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας και πώλησης πλαστών έργων.

Από τους 300 πίνακες που κατασχέθηκαν από τη γκαλερί του, οι 293 φέρονται να είναι πλαστοί, σύμφωνα με τις αρχές. Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα πλεκτάνης. Η γκαλερί Τσαγκαράκη, με ιστορία άνω των τριών δεκαετιών, εξειδικεύεται σε έργα τέχνης, αντίκες και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ο κ. Τσαγκαράκης έχει σπουδάσει διαμαντολόγος και είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια επιχείρηση με σημαντική φήμη στον χώρο.

Ο γκαλερίστας ξεκίνησε από το μηδέν, πουλώντας αντίκες από το πατρικό του στην Αλεξάνδρεια. Με τα πρώτα του έσοδα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ίδρυσε τη δική του γκαλερί. Η επιχείρηση αναπτύχθηκε ραγδαία και έφτασε να απασχολεί έως και 180 εργαζομένους. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφερθεί και στο προσωπικό του γούρι, μια μαϊμού, που όπως είχε πει, τον συνόδευε στα επαγγελματικά ταξίδια.

Καταγγελίες πελατών

Πολλοί πελάτες φέρονται να είχαν πειστεί από τις διαβεβαιώσεις του γκαλερίστα, ότι «όλα είναι πιστοποιημένα». Ωστόσο, σειρά καταγγελιών δείχνει, ότι αρκετά από τα αντικείμενα που πωλήθηκαν, ήταν πλαστά ή χαμηλότερης αξίας από την αναγραφόμενη. Μία γυναίκα κατήγγειλε στην εκπομπή Live News, ότι κοσμήματα που είχε αγοράσει από τον κ. Τσαγκαράκη, αποδείχθηκαν συνθετικά. Όπως ανέφερε, όταν πήγε το δαχτυλίδι της για εκτίμηση, ο γεμολόγος διαπίστωσε, πως η πέτρα ήταν τεχνητή και ορισμένα μπριγιάν ψεύτικα.

Άλλος πελάτης ισχυρίστηκε, ότι αγόρασε έναν πάφιλα χρυσού 24 καρατιών έναντι 100 ευρώ, ο οποίος αποδείχθηκε ακρυλικός. Όπως είπε, όταν προσπάθησε να τον ρευστοποιήσει, ανακάλυψε ότι δεν περιείχε κανένα ίχνος χρυσού.

Ανάλογη εμπειρία είχε και η Λόλα Νταϊφά, η οποία φέρεται να είδε σε εκπομπή του γκαλερίστα, να δημοπρατεί σκουλαρίκια, που της είχαν κλαπεί. Όταν επικοινώνησε μαζί του, εκείνος της απάντησε, πως τα είχε αγοράσει χρόνια πριν από έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Από ανώνυμη αναφορά σε έρευνα

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, με τις μαρτυρίες εις βάρος της γκαλερί να πληθαίνουν. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο κ. Τσαγκαράκης έχει ήδη καταδικαστεί σε άλλη υπόθεση πώλησης πλαστών πινάκων. Σύμφωνα με την ίδια αποκάλυψη, το 2010 μία ηλικιωμένη γυναίκα από την Αθήνα τον είχε καταγγείλει, ότι της πούλησε δύο πλαστούς πίνακες των ζωγράφων Φασιανού και Βασιλείου έναντι 10.000 ευρώ.

Η δικαστική διαμάχη ολοκληρώθηκε το 2019 και το 2021 ο γκαλερίστας κατέβαλε αποζημίωση 11.000 ευρώ. Η ίδια γυναίκα υπέβαλε πρόσφατα νέα αγωγή, υποστηρίζοντας ότι δύο δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους που αγόρασε έναντι 20.700 ευρώ, είναι στην πραγματικότητα faux κοσμήματα. Διεκδικεί συνολικά 27.000 ευρώ σε αποζημιώσεις.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν 17 άτομα που αγόρασαν πλαστούς πίνακες από τον γκαλερίστα. Παράλληλα, οι αρχές ανοίγουν νέα έρευνα και για τα κοσμήματα που διακινούσε ο κ. Τσαγκαράκης.