Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για την απαιτητική αναμέτρηση με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Ενόψει της αναμέτρησης, ο προπονητής των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, στάθηκε στην πίστη που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας του, τονίζοντας πως η Βαλένθια θα διεκδικήσει το παιχνίδι με όλες της τις δυνάμεις.
Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την ποιότητα και την εμπειρία του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ
Ξεκίνησε μιλώντας για την μεγάλη πίστη των παικτών του ανεξαρτήτως αντιπάλου. «Αν έχουμε 20 νίκες είναι γιατί έχουμε παίξει όλα τα παιχνίδια με την ιδέα πως μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα.
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι πως πιστεύει πως μπορεί πάντα να νικήσει, ωστόσο, είναι ψέμα. Είναι τρελοί οι παίκτες μου! Δεν είμαστε τόσο καλοί για να τα κερδίσουμε όλα, αλλά μου αρέσει που το πιστεύουν, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία.
Πρέπει να είμαστε περήφανοι πως είμαστε βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού την 33η αγωνιστική. Γελάω που το σκέφτομαι. Δε φαινόταν στην αρχή της χρονιάς πως θα είμαστε τόσο δυνατή ομάδα».
Συνέχισε λέγοντας για τον Ολυμπιακό. «Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα».
Τέλος, αναφέρθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες, ενώ δήλωσε πως πιστεύει ότι μπορούν να κερδίσουν. «Νομίζω πως μπορούμε να νικήσουμε, αλλά θα χρειαστεί να επιστρέψουν οι τραυματίες μας και να παίξουμε πολύ καλά.
Δεν είμαστε στα καλύτερά μας, προερχόμαστε από ήττες σε μία χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Έχει μπει η αμφιβολία στο κεφάλι μας, αλλά θα περάσει. Δεν προβληματίζομαι. Θα βελτιωθούμε στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε και να τα δώσουμε όλα.
Τον νικήσαμε στην έδρα του, ήμασταν χαρούμενοι και σκεφτήκαμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά, όχι, μία νίκη δε σε κάνει καλύτερη ομάδα από την άλλη, σημαίνει μόνο πως την νίκησες εκείνη την ημέρα.
Ούτε η ήττα σημαίνει πως είσαι χειρότερη, σημαίνει μόνο πως σε νίκησε τότε. Η βελτίωση είναι το ζητούμενο».