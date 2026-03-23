Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για την απαιτητική αναμέτρηση με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ενόψει της αναμέτρησης, ο προπονητής των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, στάθηκε στην πίστη που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας του, τονίζοντας πως η Βαλένθια θα διεκδικήσει το παιχνίδι με όλες της τις δυνάμεις.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την ποιότητα και την εμπειρία του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ

Ξεκίνησε μιλώντας για την μεγάλη πίστη των παικτών του ανεξαρτήτως αντιπάλου. «Αν έχουμε 20 νίκες είναι γιατί έχουμε παίξει όλα τα παιχνίδια με την ιδέα πως μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι πως πιστεύει πως μπορεί πάντα να νικήσει, ωστόσο, είναι ψέμα. Είναι τρελοί οι παίκτες μου! Δεν είμαστε τόσο καλοί για να τα κερδίσουμε όλα, αλλά μου αρέσει που το πιστεύουν, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία.