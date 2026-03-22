Καθώς πλησιάζουμε στην κορύφωση της Σαρακοστής, πολλοί στρέφονται στην παράδοση για να ρίξουν μια… “ματιά” στον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας και της Κυριακής του Πάσχα. Τα μερομήνια, η παραδοσιακή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, βασίζονται σε παρατηρήσεις των φαινομένων της φύσης και των κλιματικών τάσεων κάθε χρονιάς.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι 20 μέρες πριν από το Πάσχα είναι καθοριστικές για να δείξουν πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε μέρα έχει τη σημασία της: αν η πρώτη μέρα είναι ηλιόλουστη ή βροχερή, η ίδια τάση συχνά συνεχίζεται, ενώ ψυχρές νύχτες ή παγωνιές προμηνύουν δροσερό καιρό. Οι άνεμοι, οι εναλλαγές συννεφιάς και οι βροχές θεωρούνται δείκτες μεταβλητού καιρού, με πιθανές ηλιόλουστες και βροχερές εναλλαγές.

Τα μερομήνια δείχνουν ότι, αν οι πρώτες μέρες είναι ήπιες και ηλιόλουστες, η πιθανότητα για καλό καιρό την Ανάσταση αυξάνεται. Αντίθετα, βροχερές ή ψυχρές μέρες σηματοδοτούν πιθανές βροχές ή χαμηλές θερμοκρασίες γύρω από τις ημέρες του Πάσχα.

Παρότι δεν αντικαθιστούν τις επιστημονικές προβλέψεις της μετεωρολογίας, τα μερομήνια συνεχίζουν να συναρπάζουν και να συνδέουν το σήμερα με την παραδοσιακή γνώση των παλιών χρόνων. Για πολλούς, η παρακολούθηση αυτών των 20 ημερών είναι μέρος της προετοιμασίας και της ατμόσφαιρας της γιορτής, προσφέροντας έναν συμβολικό οδηγό για το τι καιρό θα έχουμε στο Πάσχα.

Οι στατιστικές και η παραδοσιακή «εικόνα» των μερομηνίων δείχνουν ότι ο Απρίλιος του 2026 μπορεί να έχει εναλλαγές μεταξύ ηλιοφάνειας, δροσιάς και τοπικών βροχών. Γύρω από το Πάσχα, η θερμοκρασία πιθανότατα να παραμείνει λίγο κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα και να υπάρχουν διαστήματα με αστάθεια — δηλαδή όχι σταθερά ζεστός καιρός παντού.