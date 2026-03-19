Λίγες εβδομάδες πριν από την Ανάσταση, το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι μοιάζει φέτος με δυσεπίλυτη εξίσωση για χιλιάδες νοικοκυριά. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να στήσει ένα «δίχτυ προστασίας» με πλαφόν και έκτακτες ενισχύσεις, ο συνδυασμός διεθνών κρίσεων και εγχώριων ανατροπών δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ανατιμήσεων. Από τις φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέχρι τον υγειονομικό συναγερμό στην ελληνική ύπαιθρο, οι αιτίες που εκτοξεύουν το κόστος είναι συγκεκριμένες και αλληλένδετες.

Ας δούμε αναλυτικά τους τρεις παράγοντες που «καίνε» το φετινό Πάσχα:

1. Ενεργειακό σοκ και λιπάσματα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν επηρέασαν μόνο την αντλία των καυσίμων, όπου το ντίζελ κίνησης ξεπέρασε ήδη τα 1,90€. Το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε από τη χρηματιστηριακή εκτίναξη της ουρίας, του βασικότερου λιπάσματος παγκοσμίως, που μέσα σε λίγες ημέρες «σκαρφάλωσε» από τα 465 στα 600 δολάρια τον τόνο. Αυτό το αυξημένο κόστος παραγωγής μετακυλίεται αναπόφευκτα από το χωράφι στο ράφι.

2. Η ελληνική κτηνοτροφία στο «κόκκινο»

Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Η παρατεταμένη μάχη με την ευλογιά, με σχεδόν 485.000 θανατώσεις ζώων, και το πρόσφατο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο έχουν προκαλέσει υγειονομικό «έμφραγμα». Ειδικά η καραντίνα στο νησί του Βορείου Αιγαίου σημαίνει ότι 70.000 αμνοερίφια θα λείψουν από την αγορά, πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω λόγω της μειωμένης προσφοράς.

3. Το ράλι των τιμών στη λιανική

Οι άνθρωποι της αγοράς είναι ξεκάθαροι. Με το μοσχάρι να έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 20€ το κιλό και τα αμνοερίφια να ξεκινούν από τη βάση των 14-16€, το φετινό τραπέζι κινδυνεύει να γίνει «είδος πολυτελείας». Οι αυξήσεις στα μεταφορικά και η αβεβαιότητα στην τροφοδοσία δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακές προβλέψεις για «φθηνό Πάσχα» φαντάζουν πλέον αδύνατες.