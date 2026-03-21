Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει «χωρίς επιτυχία» χθες, Παρασκευή, την αμερικανοβρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό, επιβεβαίωσε σήμερα επίσημη βρετανική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια έλαβε χώρα προτού η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις βρετανικές βάσεις προκειμένου να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Χορμουζ.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τη βάση, αλλά κανένας από αυτούς δεν έπληξε τον στόχο του, καθώς ο ένας παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει ενώ ο άλλος αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ντιέγκο Γκαρσία: Η κρίσιμη στρατιωτική περιοχή στον Ινδικό Ωκεανό που στόχευσε το Ιράν – Τι γνωρίζουμε για τη βρετανική βάση «κλειδί»

Η πληροφορία ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, στο απομακρυσμένο αρχιπέλαγος Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προκάλεσε διεθνή ανησυχία.

Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί μία από τις δύο βρετανικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στις ΗΠΑ για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν». Κανένας από τους δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν δεν έπληξε τη βάση, η οποία απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν. Ένας πύραυλος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε τον δεύτερο, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η Ντιέγκο Γκαρσία έχει στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ, καθώς φιλοξενεί κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά. Η Βρετανία είχε συμφωνήσει το 2025 στην επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας όμως τη βάση μέσω μίσθωσης 99 ετών.

Το νησί διαθέτει αεροδρόμιο με μεγάλους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως βομβαρδιστικά B-52, ιπτάμενα τάνκερ KC-135, αναγνωριστικά και μεταγωγικά. Παράλληλα λειτουργεί λιμάνι βαθέων υδάτων για ανεφοδιασμό και συντήρηση μεγάλων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων, υποβρυχίων και αντιτορπιλικών.

Η βάση έχει ιστορικά υποστηρίξει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 και τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, έως τις αεροπορικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2024 και το 2025 χρησιμοποιήθηκε για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στην Υεμένη.