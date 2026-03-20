Αν ονειρεύεστε ένα ελληνικό καλοκαίρι αλλά θέλετε να αποφύγετε τις υψηλές τιμές των δημοφιλών προορισμών, μια νέα μελέτη που δημοσίευσε η Daily Mail αποκαλύπτει δέκα νησιά που προσφέρουν την ίδια μαγεία σε πολύ πιο προσιτές τιμές.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την ταξιδιωτική πλατφόρμα TravelSupermarket, ανέδειξε τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Βρετανούς τουρίστες, καθώς και έξυπνες «εναλλακτικές επιλογές» για όσους αναζητούν την αυθεντική ελληνική εμπειρία με χαμηλότερο κόστος.

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε μέσες τιμές ανά άτομο για διαμονή επτά διανυκτερεύσεων, σε κρατήσεις που έγιναν μεταξύ 16 Σεπτεμβρίου 2025 και 15 Μαρτίου 2026.

Με μέση τιμή μόλις 596 λίρες ανά άτομο, η Κεφαλονιά αναδείχθηκε ως το φθηνότερο ελληνικό νησί. Με τις λευκές αμμουδιές, τα γαλαζοπράσινα νερά, το τοπικό κρασί και την αρχιτεκτονική επηρεασμένη από τη Βενετία, το νησί του Ιονίου προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ταξιδιώτες που επιθυμούν έναν πιο ήρεμο ρυθμό διακοπών χωρίς υπερβολικά έξοδα.

Στη δεύτερη θέση, με μέση τιμή 606 λίρες ανά άτομο, βρίσκεται η Λευκάδα, γνωστή για τα εντυπωσιακά της βράχια, τις απέραντες πράσινες εκτάσεις, τις παραλίες με λευκά βότσαλα και τα γραφικά ψαροχώρια της.

Ακολουθεί η Σαντορίνη στην τρίτη θέση, με μέση τιμή 637 λιρών ανά άτομο — μια έκπληξη, δεδομένης της φήμης της ως ακριβού προορισμού. Το νησί, γνωστό για την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική του, το ηφαιστειακό τοπίο και τα γραφικά χωριά του, προσελκύει έως και 17.000 τουρίστες ημερησίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με πολλούς να κάνουν λόγο για «κατάμεστους δρόμους» και «εκτοξευμένες» τιμές ξενοδοχείων.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με μέση τιμή 670 λίρες ανά άτομο, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Ρόδος με 689 λίρες. Το νησί των Ιπποτών υποδέχθηκε 1,28 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, χάρη στον συνδυασμό μεσαιωνικών μνημείων, πολύχρωμων χωριών και έντονης νυχτερινής ζωής.

Στην έκτη θέση κατατάσσεται η Κρήτη (768 λίρες), ακολουθούμενη από την Κέρκυρα (822), τη Νάξο (890) και την Κω (943), ενώ τη δεκάδα κλείνει η Σκιάθος με 958 λίρες ανά άτομο — δηλαδή 362 λίρες ακριβότερη από την Κεφαλονιά.

Τα φθηνότερα ελληνικά νησιά

*Βάσει μέσης τιμής ανά άτομο για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων

Κεφαλονιά – £596 2. Λευκάδα – £606 3. Σαντορίνη – £637 4. Μύκονος – £670 5. Ρόδος – £689 6. Κρήτη – £768 7. Κέρκυρα – £822 8. Νάξος – £890 9. Κως – £943 10. Σκιάθος – £958

Οι καλύτερες «εναλλακτικές» επιλογές για οικονομικές διακοπές

Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, οι ειδικοί της πλατφόρμας προτείνουν πέντε εναλλακτικούς προορισμούς που προσφέρουν αυθεντικές ελληνικές εμπειρίες σε χαμηλότερες τιμές.

Αν σχεδιάζετε διακοπές στα Δωδεκάνησα, μπορείτε να αντικαταστήσετε την ακριβή Κω με τη Ρόδο, εξοικονομώντας περίπου £254 ανά άτομο.

Στο Ιόνιο, μια εβδομάδα στη Λευκάδα κοστίζει £216 λιγότερο από την Κέρκυρα, προσφέροντας παράλληλα μια πιο ήσυχη και παραδοσιακή εμπειρία.

Όσοι αναζητούν κάτι πιο αυθεντικό, μπορούν να επιλέξουν τη Νάξο αντί για τη Σκιάθο και να εξοικονομήσουν £68 ανά άτομο, απολαμβάνοντας αρχαία μνημεία, αμμώδεις παραλίες και λευκά χωριά.

Για όσους δεν θέλουν να στερηθούν την πολυτέλεια, η Μύκονος αποτελεί πιο οικονομική επιλογή από την Κρήτη, με εξοικονόμηση έως £98 ανά άτομο.

Τέλος, οι λάτρεις των εντυπωσιακών τοπίων μπορούν να προτιμήσουν την Κεφαλονιά αντί για τη Σαντορίνη, εξοικονομώντας £41 ανά άτομο και απολαμβάνοντας τα άγρια βράχια και τους τιρκουάζ όρμους του νησιού.

Όπως δήλωσε ο Chris Webber, επικεφαλής του τμήματος Holidays and Deals στο TravelSupermarket: «Τα ελληνικά νησιά δεν είναι όλα ίδια ως προς τις τιμές – και τα πιο ακριβά δεν είναι πάντα αυτά που φαντάζεστε. Η Μύκονος κοστίζει λιγότερο από την Κρήτη, ενώ η Ρόδος είναι εκατοντάδες λίρες φθηνότερη από την Κω. Αν είστε διατεθειμένοι να ανταλλάξετε έναν προορισμό με έναν άλλον, τα οφέλη μπορεί να είναι μεγάλα».