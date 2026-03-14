Εκτεταμένους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν υπέρβασης του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας.

Για τις παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 5.000.000 ευρώ. Παράλληλα, πολίτες ζητούν «περισσότερους και ουσιαστικούς ελέγχους», εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται.

Ανατιμήσεις σε όλη τη χώρα – Στα ύψη η αμόλυβδη

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μετά τη ραγδαία άνοδο που σημείωσαν οι τιμές λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή διαμορφώνεται στα 1,88 ευρώ/λίτρο, αυξημένη κατά 13 λεπτά από την έναρξη της κρίσης. Το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 1,86 ευρώ, δηλαδή 30 λεπτά ακριβότερα.

Σε αρκετές περιοχές η τιμή πλησιάζει ή ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Στη Φιλιππιάδα, η αμόλυβδη κοστίζει 1,91 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης 1,87 ευρώ. Στις Σέρρες, η απλή αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,90 έως 2,00 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 1,88 ευρώ.

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν να περάσουν τα σύνορα προς Τουρκία και Βουλγαρία για φθηνότερα καύσιμα, ένα φαινόμενο που είχε περιοριστεί τους προηγούμενους μήνες αλλά επανεμφανίζεται λόγω των νέων αυξήσεων.

Οι ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας

Τα νησιά του Αιγαίου εξακολουθούν να κατέχουν τα «σκήπτρα» στις υψηλές τιμές. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 1,88 και 1,89 ευρώ/λίτρο αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 15 και 14 λεπτών από τις 27 Φεβρουαρίου. Στις Κυκλάδες η τιμή ξεπερνά τα 2 ευρώ/λίτρο, ενώ σε Δωδεκάνησα και Ευρυτανία φτάνει τα 1,908 και 1,94 ευρώ/λίτρο, με αυξήσεις 10 και 11 λεπτών.

Στο ντίζελ κίνησης οι ανατιμήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η τιμή ανέρχεται στα 1,86 ευρώ, αυξημένη κατά 30–31 λεπτά από την αρχή του πολέμου. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ευρυτανία ξεπερνά τα 1,90 ευρώ, με αυξήσεις από 17 έως 27 λεπτά.

Αντιδράσεις πρατηριούχων και παρεμβάσεις

Οι πρατηριούχοι εκφράζουν ενστάσεις για το πλαφόν, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν και τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι έχουν επιβληθεί έκτακτες φορολογήσεις στο παρελθόν, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μητσοτάκης δεν δίστασε να φορολογήσει δύο φορές τα διυλιστήρια».

Φορείς της αγοράς προειδοποιούν ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται νέες ανατιμήσεις στις χονδρικές τιμές, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.