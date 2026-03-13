Σε περιβάλλον έντονων πιέσεων παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων στην ελληνική αγορά, με τους καταναλωτές να έρχονται αντιμέτωποι με νέες επιβαρύνσεις στην αντλία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από 4.534 πρατήρια σε όλη την επικράτεια για την Τετάρτη 11 Μαρτίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,884 €/λτ., επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα.

Ακόμη πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα για την αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ, αγγίζοντας τα 2,083 €/λτ., ενώ το Diesel κίνησης ακολουθεί κατά πόδας με τη μέση τιμή στα 1,865 €/λτ., επηρεάζοντας άμεσα το μεταφορικό κόστος των προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, το Diesel κατ’ οίκον πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,436 €/λτ., ενώ το υγραέριο κίνησης (Autogas) παραμένει η πιο οικονομική εναλλακτική, με τη μέση τιμή του να διαμορφώνεται στο 1,174 €/λτ.