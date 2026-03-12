Στα πρατήρια καυσίμων οι Έλληνες οδηγοί αναστενάζουν. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το tolls.eu, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τις ακριβότερες τιμές αμόλυβδης.

Ακόμη και μέσα στη χώρα παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τιμών. Για παράδειγμα, η τιμή στο Διδυμότειχο φτάνει το 1.919 ευρώ, στο Πέραμα το 1.899 και στη Σπάρτη το 1.885.

Όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, το κύμα ακρίβειας έχει ήδη περάσει στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αναψυκτικά, φρούτα και λαχανικά, είδη αρτοποιίας, ελαιόλαδο και κρέας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αυξήσεων. Και όσο το κόστος ενέργειας και μεταφορών συνεχίζει να ανεβαίνει, εκτιμάται ότι οι δυσκολίες θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Σε χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τιμή 1.899 ευρώ το λίτρο, επαγγελματίας στην Πάτρα προμηθεύτηκε 84 λίτρα πετρέλαιο, πληρώνοντας συνολικά 160 ευρώ. Σε συγκεκριμένο πρατήριο, η απλή αμόλυβδη καταγράφεται στα 1.909 ευρώ, το απλό πετρέλαιο στα 1.899 ευρώ και το ενισχυμένο στα 1.999 ευρώ.

Μειώνουν τις μετακινήσεις τους οι οδηγοί

Οι οδηγοί, μπροστά σε αυτές τις τιμές, επιλέγουν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, όταν μειώνονται οι μετακινήσεις, περιορίζονται και οι έξοδοι για ψώνια ή καφέ, γεγονός που οδηγεί σε πτώση του τζίρου στις τοπικές οικονομίες.

Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ και στην Κρήτη, ενόψει της τουριστικής περιόδου, τα καύσιμα έχουν ήδη εκτοξευθεί.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι όσο δεν ελέγχεται η τιμή στο διυλιστήριο, ο καταναλωτής θα συνεχίσει να πιέζεται.

Σύμφωνα με τους πίνακες του Υπουργείου Ανάπτυξης, την Πέμπτη 5 Μαρτίου η τιμή της αμόλυβδης στο κυβικό, με φόρους και τέλη προ ΦΠΑ, βρισκόταν στα 1301 και 1300 ευρώ, ενώ σήμερα έχει αυξηθεί στα 1410 και 1409.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από τα 1216 και 1214 ευρώ ανέβηκε στα 1381 και 1380, με την ανησυχία για τις τιμές των επόμενων ημερών να παραμένει έντονη.

«Ράλι» ανόδου στην τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, εκρηκτική είναι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από τα 2,94 δολάρια ανά γαλόνι στις 27 Φεβρουαρίου ανέβηκε στα 3,58 δολάρια ανά γαλόνι στις 12 Μαρτίου.

Αντίστοιχα, ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση τιμή του diesel από τα 3,8 δολάρια ανά γαλόνι στις 27 Φεβρουαρίου αυξήθηκε στα 4,86 δολάρια ανά γαλόνι στις 11 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός καταγράφει οριακή πτώση 0,03%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 5.177,89 δολάρια ανά ουγκιά.