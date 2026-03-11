Με την ακρίβεια στα ενεργειακά προϊόντα να παραμένει στο προσκήνιο, τα επίσημα στοιχεία για τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων στην Ελλάδα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, καταδεικνύουν μια αγορά που ισορροπεί σε υψηλά επίπεδα τιμών, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Η εικόνα στην αντλία

Σύμφωνα με την καταγραφή σε περισσότερα από 4.500 πρατήρια πανελλαδικά, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,869 €/λτ., παραμένοντας το βασικό βαρόμετρο της αγοράς. Για τους καταναλωτές που επιλέγουν ενισχυμένα καύσιμα, η Αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει πλέον εδραιωθεί πάνω από το «ψυχολογικό φράγμα» των δύο ευρώ, αγγίζοντας τα 2,053 €/λτ.

Diesel και θέρμανση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οριακή διαφορά μεταξύ βενζίνης και Diesel Κίνησης, με το τελευταίο να πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,843 €/λτ. Η μικρή αυτή απόκλιση συνεχίζει να πιέζει το κόστος μεταφορών και κατ’ επέκταση την εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, με τη χειμερινή περίοδο να οδεύει προς το τέλος της, το Diesel Θέρμανσης (κατ’ οίκον) διατίθεται στα 1,420 €/λτ., τιμή που θεωρείται υψηλή για τα δεδομένα της εποχής, επηρεάζοντας άμεσα τα έξοδα θέρμανσης των νοικοκυριών.

Το υγραέριο ως εναλλακτική

Το Υγραέριο κίνησης (Autogas) παραμένει η πιο οικονομική επιλογή για τους οδηγούς, με τη μέση τιμή του να διαμορφώνεται στα 1,149 €/λτ. σε 1.200 σημεία πώλησης.