Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέα αίσθηση με τις δηλώσεις του, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. Χωρίς να διστάσει, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ιστορικά γεγονότα των σχέσεων ΗΠΑ – Ιαπωνίας, την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου το 1941, προκαλώντας την είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ιαπωνία παραδόθηκε το 1945, κατεστραμμένη από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δύο ατομικών βομβών που έριξαν οι ΗΠΑ σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι οποίες σκότωσαν 214.000 ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ένας από τους δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ γιατί δεν ενημέρωσε συμμάχους όπως την Ιαπωνία για την πρόθεσή του να επιτεθεί στο Ιράν.

«Ένα πράγμα είναι ότι δεν θέλεις να δίνεις πολλά σημάδια. Ξέρεις, όταν εισβάλαμε, εισβάλαμε πολύ σκληρά, και δεν το είπαμε σε κανέναν επειδή θέλαμε να είναι έκπληξη. » είπε ο Τραμπ, προκαλώντας αμηχανία και συγκρατημένα γέλια μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων που βρίσκονταν στην αίθουσα.

“Why didn’t you tell me about Pearl Harbour?” Donald Trump replies to a reporter, after he is questioned about why he did not tell U.S. allies about his plan to strike Iran, during his meeting with Japan’s PM Read more: https://t.co/P2JDaUI1jo 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/yNRWwqpcw3 — Sky News (@SkyNews) March 19, 2026

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στην Τακαΐτσι, πρόσθεσε: «Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ; Εντάξει;». Όπως αναφέρει ο Independent, η ατμόσφαιρα πάγωσε, με τον Τραμπ να συνεχίζει λέγοντας: «Με ρώτησε [ενν. ο δημοσιογράφος] για τις εκπλήξεις. Χάρη σε αυτή την έκπληξη καταστρέψαμε το 50% και πολύ περισσότερο από αυτό που περιμέναμε. Οπότε πάω και μιλάω σε όλους για αυτό και δεν είναι πια έκπληξη».

Παρότι έχουν περάσει 83 χρόνια από την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ οι δύο χώρες είναι πλέον στενοί σύμμαχοι.

