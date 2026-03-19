Στα court seats του φαληρικού γηπέδου έκανε την εμφάνισή του ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τη σύζυγό του, δίνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Βάσκος προπονητής αποτελεί μόνιμο θαμώνα στο ΣΕΦ, παρακολουθώντας σε κάθε ευκαιρία τους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού και δείχνοντας τη διαχρονική του αγάπη για το τμήμα.

Προφανώς απόψε ο πολύπειρος τεχνικός είχε ακόμα έναν λόγο για να μεταβεί στο Φαληρικό γήπεδο, αφού η αντίπαλος του Ολυμπιακού προέρχεται από τα… μέρη του Μεντιλίμπαρ.