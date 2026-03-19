Ο Ολυμπιακός συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Οι ερυθρόλευκοι αναμένεται να έχουν και πάλι στο πλευρό τους τη δυναμική στήριξη των οπαδών τους, οι οποίοι ετοιμάζονται να γεμίσουν το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωσή τους στην ομάδα και τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, απομένουν πλέον μόλις 700 εισιτήρια για να επισημοποιηθεί το sold out, με το παιχνίδι να απέχει μόνο τρία 24ωρα. Η ζήτηση είναι πολύ υψηλή, κάτι που σημαίνει πως οι υποστηρικτές των ερυθρόλευκων θα δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας την τελευταία αγωνιστική σε γιορτή για την ομάδα και τους φιλάθλους της.