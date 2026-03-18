Σε άλλες εποχές, όπου στις στήλες των εφημερίδων (τότε που δεν υπήρχαν σάιτ, αλλά και στατιστική υπηρεσία) αναφέρονταν μόνο οι πόντοι των ομάδων, όταν δύο παίκτες βάζουν τους 60 από τους 104 πόντους, τότε αυτόματα θα ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα και θα «έκλεβαν» την παράσταση στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Ο αθεόφοβος Γάλλος, Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 36 κάνοντας ρεκόρ καριέρας (στην Ευρώπη, διότι στο ΝΒΑ το κοντέρ του έχει σταματήσει στους 41), ενώ ο αθόρυβος Βεζένκοφ πρόσθεσε άλλους 24 με 10/11 δίποντα, καθώς βάζει τα καλάθια απέναντι σε σύνθετες άμυνες (της Φενέρ είναι η καλύτερη στην Ευρώπη) και το κάνει να μοιάζει σαν να πετάει βότσαλα στη λίμνη.

Η Φενέρ είχε ειρωνευτεί τον Ολυμπιακό πριν το παιχνίδι παρουσιάζοντας στα social τη μασκότ της να φοράει αδιάβροχο και να λέει: «Εμείς με βροχή ή όχι είμαστε έτοιμοι» αναφερόμενη στην εξ΄’ αναβολής αναμέτρηση λόγω των καιρικών συνθηκών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όμως χθες βράδυ, ενώ ο ουρανός στον Πειραιά ήταν καθαρός, στο ΣΕΦ «χτύπησε» την τουρκική ομάδα η κακοκαιρία «Φουρνιέ» και δεν κατάλαβε από που της ήρθε, καθώς οι αστραπές έπεφταν και από κοντά (9/11 δίποντα), αλλά και από απόσταση (5/9 τρίποντα).

Και όμως πέραν των 60 πόντων του «φονικού» δίδυμου στην επίθεση των πρωταθλητών Ελλάδας, το πιο χρήσιμο… μηδενικό της ομάδας (φοράει τη φανέλα με το «0») επανήλθε δριμύτερο.

Ο… επιδραστικός Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ (που όπως και ο Σάσα Βεζένκοφ, απλά έπαιξαν ένα παιχνίδι με τον Πανιώνιο και μπήκαν κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς ούτε μια προπόνηση 5χ5) έδειξε και πάλι το πόσο επιδραστικός παίκτης είναι σε αυτή την ομάδα έχοντας 7 πόντους και κανένα λάθος σε κάτι παραπάνω από 22 λεπτά συμμετοχής και το κυριότερο 11 ασίστ, τις οποίες δεν πρόλαβε ούτε η στατιστική υπηρεσία ! Το στατιστικό του αγώνα εκδόθηκε με 10 και στο σάιτ της διοργάνωσης προστέθηκε αμέσως μετά και η 11η.

Έκανε τη ζωή των συμπαικτών του για μια ακόμα φορά πολύ πιο άνετη και είχε τεράστια συμμετοχή στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των 60 πόντων του Φουρνιέ και του Βεζένκοφ αφού τους έβγαζε στο…πέναλτι συνεχόμενα.

«Είμαι 6,5 χρόνια στην ομάδα, στη δεύτερη θητεία μου και ο Τόμας είναι 5. Συνήθως αυτή η κουβέντα γίνεται για το πόσο σημαντικός παίκτης είναι. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες. Ο τρόπος που αμύνεται, που κατευθύνει την ομάδα, παίζει απλά και κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του. Έχει τρομερή επιρροή στο παιχνίδι μας», είπε ο τεχνικός των πρωταθλητών Ελλάδας.

Οι οποίοι θέλουν να τελειώσουν μια έξτρα διαβολοβδομάδα (έχουν παίξει δύο κολλητές λόγω του εξ’ αναβολής με τη Φενέρ και του πρόωρου αγώνα με την Παρί) και να πλησιάζουν προς τον πιο ήπιο – από πλευράς βεβαρημένου προγράμματος- Απρίλιο στο δρόμο προς το πλεονέκτημα έδρας. Το οποίο το κρατάνε στα χέρια τους, αλλά ακόμα δεν το έχουν εξασφαλίσει.