Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League στο «Καραϊσκάκη» και στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα υπάρξουν φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι η Αστυνομία πήρε την απόφαση να απαγορευτεί η μετακίνηση οπαδών της ΑΕΛ, παρά το γεγονός πως είχε την πρόθεση να παραχωρήσει εισιτήρια στους «βυσσινί».

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Ενόψει του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, που θα γίνει την Κυριακή (22/3, 19:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Ύστερα από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η φιλοξενούμενη ομάδα δεν θα προμηθευτεί εισιτήρια για τους φιλάθλους της στο Καραϊσκάκη, παρότι η επιθυμία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν να της διαθέσει, όπως κάνει με όλες τις ομάδες οι οποίες στα εντός έδρας παιχνίδια τους παραχωρούν εισιτήρια στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι θύρες 26 και 27 οι οποίες θα παραχωρούνταν στους φιλάθλους της ΑΕΛ, θα φιλοξενήσουν τους φιλάθλους της ομάδας μας.

