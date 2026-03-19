Απώλειες άνω του 2% κατέγραψαν σήμερα τα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω των αυξανόμενων τιμών ενέργειας εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις 14:40 ώρα Ελλάδας, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε κατά 2,94%, του Μιλάνου κατά 2,64% και του Λονδίνου 2,19%. Το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε πτώση 2,17%.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο. Νωρίτερα, η τιμή του μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε σχεδόν κατά 7% στα 114,64 δολάρια, έχοντας προηγουμένως σημειώσει άνοδο κατά περισσότερο από 10%. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε επίσης άλμα (έως και 35%).

Στο μεταξύ, τα πολύτιμα μέταλλα σημειώνουν βουτιά: ο χρυσός έχασε σήμερα πάνω από 6% και το ασήμι 13%.