Ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν κλιμακώθηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο, στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών και εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση των τριών εβδομάδων θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε ύφεση.

Απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σημειώθηκε την Πέμπτη, καθώς οι ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο δέχθηκαν επίθεση. Σύμφωνα με το Bloomberg, το Brent ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ιράν σε στόχους στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε αντίποινα για την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε λόγο για «εκτεταμένες ζημιές» στο Ras Laffan, το κύριο συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, ενώ το Άμπου Ντάμπι ανέστειλε τις εργασίες φυσικού αερίου στην εγκατάσταση Habshan. Η Shell, ο μεγαλύτερος εμπορικός όμιλος LNG παγκοσμίως, ανέφερε ότι αξιολογεί ακόμη τον αντίκτυπο στην εγκατάσταση Pearl.

Ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε με οργισμένη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποιώντας πως τυχόν νέες επιθέσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κατάρ θα προκαλέσουν αντίποινα εναντίον του κοιτάσματος South Pars στο Ιράν, «με δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ποτέ». Μιλώντας στο PBS, δήλωσε ότι αναμένει οι τιμές του πετρελαίου να «πέσουν κατακόρυφα μόλις τελειώσει» η κρίση και ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί πάνω από 40% από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικά πλήγματα στο Ιράν, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, περιορίζοντας παράλληλα τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ — σημείο διέλευσης περίπου του 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι ανησυχίες για ύφεση εντείνονται διεθνώς, καθώς το νέο πετρελαϊκό σοκ προκαλεί αναταράξεις στους οικονομολόγους που ήδη παρακολουθούν με ανησυχία την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s, Mark Zandi, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το μοντέλο πρόβλεψης ύφεσης της εταιρείας του έχει φθάσει στο 49% για τους επόμενους δώδεκα μήνες, πριν ακόμη συνυπολογιστεί η τελευταία κλιμάκωση. Όπως σημείωσε, «κάθε ύφεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός από εκείνη της πανδημίας, έχει προηγηθεί από άλμα στις τιμές του πετρελαίου».

Η Goldman Sachs αύξησε επίσης την πιθανότητα ύφεσης σε ορίζοντα δώδεκα μηνών στο 25%, επικαλούμενη την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση του Φεβρουαρίου, που έδειξε απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας. Η BCA Research τοποθέτησε τις πιθανότητες ύφεσης στο 40%, ενώ η Oxford Economics προειδοποίησε ότι διατήρηση της τιμής του πετρελαίου στα 140 δολάρια το βαρέλι για δύο μήνες θα μπορούσε να οδηγήσει τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας σε ήπια ύφεση.