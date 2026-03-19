Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκονται οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, καθώς η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου σε ελεύθερη άνοδο. Το πρωί της Πέμπτης, το Brent σημείωσε άλμα έως και 5 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας το φράγμα των 112 δολαρίων, στον απόηχο των ιρανικών αντιποίνων κατά στρατηγικών ενεργειακών υποδομών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το χρονικό της κλιμάκωσης

Η νέα ανάφλεξη πυροδοτήθηκε μετά την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το μεγαλύτερο στον κόσμο, το οποίο μοιράζονται το Ιράν και το Κατάρ. Το Ιράν απάντησε με μαζικές πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή:

Κατάρ: Η εταιρεία QatarEnergy επιβεβαίωσε «εκτεταμένες ζημιές» στον ενεργειακό κόμβο Ras Laffan, την καρδιά της επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.

Σαουδική Αραβία: Το Ριάντ ανακοίνωσε την αναχαίτιση τεσσάρων βαλλιστικών πυραύλων και την αποτροπή επίθεσης με drones σε εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Προειδοποιήσεις: Η Τεχεράνη είχε εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ πριν από τα πλήγματα.

Η παρέμβαση Τραμπ και ο ρόλος των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι το Ισραήλ ήταν πίσω από το πλήγμα στο South Pars, ξεκαθαρίζοντας πως οι ΗΠΑ και το Κατάρ δεν ενεπλάκησαν. Ωστόσο, προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια κατά της Ντόχα θα προκαλέσει την άμεση απάντηση της Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «κλειδωμένα», εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού.

Οι αγορές και η “σκληρή” στάση της Fed

Το πολεμικό κλίμα συνδυάζεται με την ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία. Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, υιοθετώντας όμως μια επιθετική (hawkish) ρητορική. Οι αξιωματούχοι της Fed προειδοποιούν για υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς προσμετρούν τον αντίκτυπο του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι στοχευμένες επιθέσεις σε υποδομές και οι απώλειες στην ιρανική ηγεσία δείχνουν μια παρατεταμένη αναταραχή στην προσφορά πετρελαίου», σημειώνουν αναλυτές της αγοράς.

Με πληροφορίες από το Reuters