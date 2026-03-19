Aμετάβλητα στο 2% αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη δημοσιοποίηση των νέων προβλέψεων της ΕΚΤ για την πορεία ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας και τον πληθωρισμό, οι οποίες εν πολλοίς θα καθορίσουν και τα επόμενα μελλοντικά βήματά της στο μέτωπο των επιτοκίων.

Η αγορά ομολόγων πάντως συνεχίζει να κινείται με έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από την πορεία του πολέμου στη Μ. Ανατολή. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου από το 3,75% που είχε φθάσει στις αρχές της εβδομάδας, μία ημέρα μετά υποχώρησε στο 3,44% για να αυξηθεί εκ νέου χθες στο 3,65%.

Όσον αφορά τις νέες εκτιμήσεις για ΑΕΠ και πληθωρισμό, τις οποίες θα ανακοινώσει αργότερα η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ μαζί με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα αποτελούν μία πρώτη και ενδεχομένως πρόωρη, επίσημη αποτύπωση των επιπτώσεων που θα έχει ο πόλεμος στην οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις του Ιανουαρίου η ΕΚΤ εκτιμούσε ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί φέτος κατά 1,2% και κατά 1,4% τα επόμενα δύο χρόνια (2027 -28). Όσον αφορά στον πληθωρισμό η πρόβλεψη για φέτος -πριν την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου- ήταν στο 1,9% και υποχώρηση του στο 1,8% το 2027.

Οι αναλυτές προεξοφλούν ότι, ειδικά μετά τις εξελίξεις στο ενεργειακό κόστος, η ΕΚΤ και η Κριστίν Λαγκάρντ θα υπογραμμίσουν την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση έναντι του πληθωρισμού, δημιουργώντας έτσι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων.

Ενώ παλαιότερα οι αγορές πόνταραν σε μειώσεις επιτοκίων, οι τρέχουσες συνθήκες έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να τιμολογούν πλέον πιθανές αυξήσεις επιτοκίων (έως και δύο των 25 μονάδων βάσης) -0,25%- μέχρι το τέλος του 2026. Μία τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος διαβίωσης για τους δανειολήπτες, καθώς εκτός από την ακρίβεια θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες δόσεις για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.