Η Ιαπωνία επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας, με εξελίξεις που λίγοι είχαν προβλέψει πριν από λίγα χρόνια. Η χώρα, που για δεκαετίες συνδέθηκε με μηδενικά επιτόκια και περιορισμένη ανάπτυξη, βλέπει πλέον τα κρατικά ομόλογα δεκαετούς διάρκειας να ανεβαίνουν από περίπου 1% σε πάνω από 2,2%. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αναταράξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ανατρέποντας το θεμέλιο του παγκόσμιου carry trade, δηλαδή του δανεισμού σε γιεν για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης στο εξωτερικό.

Η άνοδος των επιτοκίων στα ιαπωνικά ομόλογα μειώνει πλέον το κίνητρο των ξένων επενδυτών να δανείζονται σε γιεν. Παράλληλα, επηρεάζει τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Στην ευρωπαϊκή αγορά, οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κοντά στο 3% για πρώτη φορά από το 2011, καθιστώντας ακριβότερη τη χρηματοδότηση των κρατών και αλλάζοντας τις στρατηγικές των επενδυτών.

Αναταράξεις στη συναλλαγματική αγορά

Η συναλλαγματική αγορά βρίσκεται επίσης σε φάση έντονης μεταβλητότητας. Η υποτίμηση του γιεν, που για χρόνια τροφοδοτούσε το carry trade, έχει σταματήσει απότομα, μετά την παρέμβαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας και πιθανή στήριξη από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Ένα ισχυρότερο γιεν περιορίζει τις ιαπωνικές εξαγωγές και ωθεί τους επενδυτές να κλείσουν θέσεις, πουλώντας περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια για να επαναγοράσουν γιεν, με συνέπεια να επηρεάζονται οι διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

Δημοσιονομικές πιέσεις και επενδυτικοί κίνδυνοι

Την ίδια στιγμή, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρή πρόκληση λόγω του δημόσιου χρέους, το οποίο φτάνει περίπου το 250% του ΑΕΠ. Κάθε αύξηση των επιτοκίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανεβάζει το κόστος δανεισμού του κράτους και επιβαρύνει τις τράπεζες, ενώ οι λογιστικές ζημιές στα μακροπρόθεσμα ομόλογα αυξάνονται. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη χαλαρή δημοσιονομική πολιτική και τα φορολογικά κίνητρα, που ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση αλλά προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.

Οι προκλήσεις για τους επενδυτές είναι πολλαπλές. Η ιαπωνική αγορά ομολόγων παραμένει ελκυστική κυρίως για βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ή για στρατηγικές που αξιοποιούν πιθανή ανατίμηση του γιεν. Στο χρηματιστήριο, ο δείκτης Nikkei καταγράφει ιστορικά υψηλά, χωρίς ωστόσο να ηγείται της παγκόσμιας ανάπτυξης, παρουσιάζοντας πρότυπα που ενδέχεται να προαναγγέλλουν διορθώσεις σε άλλες αγορές.

Η νέα θέση της Ιαπωνίας στο παγκόσμιο σκηνικό

Έπειτα από χρόνια σχετικής αδιαφορίας στις διεθνείς επενδυτικές στρατηγικές, η Ιαπωνία επανέρχεται ως κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας. Οι αλλαγές στα επιτόκια και στη νομισματική πολιτική της έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη ροή κεφαλαίων, τις αγορές συναλλάγματος και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει ότι ο «Μεγάλος Μαύρος Κύκνος» δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά συνεχίζει να κινείται δυναμικά στις διεθνείς αγορές.