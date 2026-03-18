Κεντρικός δρόμος της Νέας Μάκρης μετατράπηκε πριν από μερικές εβδομάδες σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε Τούρκους μαφιόζους, οι οποίοι είχαν αρχίσει να πυροβολούν, αδιαφορώντας για το αν θα υπάρξουν θύματα.

Το MEGA έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την συμπλοκή, που σημειώθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη. Όπως αποτυπώνεται στο υλικό διακρίνονται στη μέση του δρόμου στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη συμβολή με την οδό Πλαταιών δύο Τούρκοι μαφιόζοι να πυροβολούν εναντίον ενός τζιπ ομοεθνών τους, αδιαφορώντας για τυχόν ανθρώπινες απώλειες αν χτυπήσουν κάποιους περαστικούς».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο «είναι ένα ακόμα δείγμα του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει, με 300 – 400 Τούρκους μαφιόζους που φαίνεται να βρίσκονται στην Ελλάδα. Προσπαθεί η ΕΛ.ΑΣ. να περιορίσει την δράση τους. Έχουμε μέχρι στιγμής 12 νεκρούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από δικές τους ενέργειες, τουλάχιστον 10 επεισόδια με πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου σε Γλυφάδα, σε Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και αλλού».

Σημειώνεται ότι την περασμένη Κυριακή (15/3) συνελήφθησαν τρεις Τούρκοι υπήκοοι μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εμπλέκονται στο επεισόδιο της Νέας Μάκρης, ανάμεσά τους και ο φυσικός αυτουργός των πυροβολισμών.