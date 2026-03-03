Σε θρίλερ εξαλίσσεται η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/3) στη Νέα Μάκρη, με στόχο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε αργότερα σε αδιέξοδο στον Διόνυσο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία αναζητά τόσο τους δράστες της ένοπλης επίθεσης, όσο και τον οδηγό του αυτοκινήτου που δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Το όχημα βρέθηκε λίγο μετά τις 18:00, φέροντας εμφανή ίχνη από σφαίρες, ενώ στο εσωτερικό του δεν εντοπίστηκε κανείς. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και συνέλεξαν στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.

Το επεισόδιο είχε εκδηλωθεί νωρίτερα, στις 16:15 στη Λεωφόρο Μαραθώνος, κοντά στη συμβολή με την οδό Πλαταιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πεζοί πλησίασαν το αυτοκίνητο και πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές, πριν διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγι πυροβόλου όπλου, ενώ ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος, το οποίο είχε εξαφανιστεί από το σημείο της επίθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής Τούρκων υπηκόων στην υπόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τεσσάρων ατόμων, που μόλις είχαν εξέλθει από κατάστημα της περιοχής.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση τόσο των δραστών όσο και των επιβαινόντων στο γαζωμένο όχημα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από τις σφαίρες τραυμάτισε κάποιον.