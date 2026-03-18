Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέσω του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, περιγράφοντας ένα σκηνικό με αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας.

Καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη νότια Κρήτη, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά των δυτικών και βόρειων περιοχών, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές από 15 έως 17, ενώ τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς.