Αστάθεια θα χαρακτηρίσει το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες νεφώσεις, τις βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, καθώς και τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, φτάνοντας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή έως και την Παρασκευή, ενώ δεν θα λείψουν και οι χιόνια στα ορεινά.

Μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο καιρός θα παρουσιάσει ουσιαστική μεταβολή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα.

Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κατά διαστήματα κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Μετά το μεσημέρι, οι σποραδικές καταιγίδες θα επεκταθούν κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα, ενώ από το βράδυ θα επηρεαστεί και το βόρειο Ιόνιο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα

Χιονοπτώσεις και περιορισμένη ορατότητα

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα, οι εντάσεις θα αγγίζουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Στα βόρεια και κεντρικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς και τοπικά τους 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις, με λίγες ασθενείς βροχές μέχρι νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Τι φέρνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη: Επιμονή της αστάθειας και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας, και συγκεκριμένα στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ από το βράδυ είναι πιθανό να επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στα βόρεια είναι πιθανό πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις έως 7 μποφόρ κυρίως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα, φτάνοντας στα βόρεια, τα δυτικά και τα κεντρικά τους 12 με 13 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς, ενώ τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 14 με 15 βαθμούς.

Παρασκευή: Διατήρηση των φαινομένων και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Την Παρασκευή, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αρχικά στα ανατολικά και τα νότια, ενώ από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως το απόγευμα στα νότια κυρίως ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ, με ενισχύσεις στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ και πρόσκαιρα πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα, διατηρούμενη σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.