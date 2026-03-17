Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 κάνει λόγο για αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους ανέμους να ενισχύονται ιδιαίτερα στα πελάγη.

Γενική εικόνα του καιρού

Νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα δυτικά και νότια, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές, εκτός από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 και στο νότιο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μέγιστες τιμές έως 15 βαθμούς στα βόρεια και 16 με 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι έως 7 μποφόρ το απόγευμα. Θερμοκρασία από 3 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 έως 4 στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο έως 7 και στα νότια 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στην Κρήτη και αργότερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα βόρεια ανατολικοί 4 με 7 μποφόρ, στα νότια αρχικά βόρειοι 3 με 4, στρεφόμενοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα κεντρικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και αργότερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι ανατολικοί 4 με 8 μποφόρ, με μικρή πτώση θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές στα κεντρικά και νότια, καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.