Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, με αναλυτική εικόνα για όλη τη χώρα και εκτιμήσεις έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, ενώ στο Ιόνιο δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά, θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ: Στη δυτική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί – βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ: Αναμένονται αραιές νεφώσεις, πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι ανατολικοί 4-6, τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Οι άνεμοι ανατολικοί – βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά έως 8 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι – βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.