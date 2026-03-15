Αναλυτικά η ανάρτηση

Αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια ώρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με… pic.twitter.com/biFxFXI7wp — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 15, 2026

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις και κυρίως στα βόρειότερα τμήματα, τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16, στα υπόλοιπα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοποννήσο και στην Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα των Κυκλάδων.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.