Η εβδομάδα ξεκινά με μεταβλητές καιρικές συνθήκες, καθώς τη Δευτέρα 16 Μαρτίου αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις. Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση, με περισσότερες βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ προς τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, ενώ στο Ιόνιο ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς μεταβολή

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς και τοπικά τους 16, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμών, φτάνοντας κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

Τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες

Πιο άστατος ο καιρός την Τρίτη

Την Τρίτη 17 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα αυξηθούν βαθμιαία και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στο νότιο Ιόνιο ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 13 με 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 17 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά τους 20 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ από το βράδυ φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα καθώς και στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ πρόσκαιρα ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές, με την πτώση να γίνεται περισσότερο αισθητή στα ανατολικά.