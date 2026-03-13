Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά το ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το σκηνικό θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

“Το κρύο κλείδωσε…Οι βροχές ; ”

👉Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

👉Απο τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα.

🌡️Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες.Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

🎯Προς το παρόν κάτι ακραίο δεν φαίνεται για την συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο την άνοιξη όπως εχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές.