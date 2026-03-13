Ο καιρός το Σάββατο θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές ήπιος και αρκετά ανοιξιάτικος, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, κατά τόπους θα εμφανιστούν νεφώσεις, ενώ σε ορισμένα τμήματα δεν θα λείψουν και ασθενείς τοπικές βροχές.

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παρόλα αυτά, πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους πιο αυξημένες, θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά τμήματα, μέχρι και το απόγευμα, ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά έως τα 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Κυριακή: Αρχικά ηλιοφάνεια, στη συνέχεια τοπικές βροχές

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο Ιόνιο θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές.

Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 και πιθανώς τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα: Νεφώσεις και βροχές κυρίως στα δυτικά

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, με ενίσχυση από αργά το βράδυ τοπικά έως και 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρούμενη γενικά στα ίδια επίπεδα.