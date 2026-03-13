Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, η πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 προβλέπει γενικά αίθριο σκηνικό σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις — στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανές τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στη νότια Κρήτη τους 19.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, με ενίσχυση στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια 19.

Πρόγνωση για Κυριακή και Δευτέρα

Την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και ασθενείς βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι τη Δευτέρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά τη Δευτέρα.

Πρόγνωση για την Τρίτη

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.