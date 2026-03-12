Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από γενικά αίθριες συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά τόπους, ενώ τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Παρασκευή: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα σε τμήματα της χώρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και στη νότια νησιωτική Ελλάδα.

Η ορατότητα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 2 έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ και πιθανώς στα βόρεια τμήματα πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 18 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ.

Σάββατο: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια

Το Σάββατο 14 Μαρτίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, λίγες ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 19 βαθμούς.

Κυριακή: Τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά

Την Κυριακή 15 Μαρτίου ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο Ιόνιο θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές.

Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από την επόμενη εβδομάδα

Από τη Δευτέρα και στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, καθώς θα ξεκινήσει ένας κύκλος βροχών και αυξημένης αστάθειας σε αρκετές περιοχές της χώρας, έπειτα από αρκετές ημέρες καιρικής ηρεμίας.

Η αλλαγή θα γίνει πιο αισθητή από την Πέμπτη και μετά, όταν πιο οργανωμένα συστήματα θα δώσουν αξιόλογες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας.