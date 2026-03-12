Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στους 16 με 18 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 17 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανότητα ασθενών βροχών στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 στα δυτικά, 3 με 5 στα ανατολικά και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι. Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά ορεινά. Ορατότητα περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026: Αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Ορατότητα περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χωρίς σημαντικές μεταβολές.