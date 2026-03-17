Ο Μίλτος Τεντόγλου γιόρτασε τα 28α γενέθλιά του την Τετάρτη (18/3/2026), ωστόσο οι πρώτες ευχές ήρθαν μία μέρα νωρίτερα, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου φυσικοθεραπευτηρίου του ΟΑΚΑ, το οποίο εξοπλίστηκε με σύγχρονα μέσα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΣΕΓΑΣ του επιφύλαξε μια ιδιαίτερη έκπληξη, προσφέροντάς του μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα τουβλακίου LEGO, σε κόκκινο χρώμα και με τη φωτογραφία του στην επιφάνεια.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης έσβησε τα κεράκια μέσα σε θερμό κλίμα, δεχόμενος το χειροκρότημα από συναθλητές, προπονητές και παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Τεντόγλου στρέφει πλέον την προσοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που ξεκινά την Παρασκευή στο Τόρουν, με στόχο να προσθέσει ακόμα μία σημαντική διάκριση στη συλλογή του.