Ο Άρης επανήλθε σήμερα στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (22/03), η οποία ρίχνει και την αυλαία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ένα ματς για το οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε στις… σημειώσεις του δεδομένες απουσίες πριν καν η ομάδα πατήσει ξανά στο γήπεδο.

Τεχέρο και Μεντίλ είναι τιμωρημένο εξαιτίας καρτών και θα επανέλθουν στην πρεμιέρα των πλέι οφ… Εκεί όπου ο Έλληνας τεχνικός θα έχει ακόμα δύο παίκτες διαθέσιμους, βάση των… μηνυμάτων που πήρε σήμερα.

Νόα Σούντμπεργκ και Φρέντρικ Γένσεν ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα και έτσι μπαίνουν σε διαδικασία αντίστροφής μέτρησης για την επάνοδό τους μετά τις θλάσεις που τους ταλαιπώρησαν. Δύο προσθήκες… προσεχώς και αμφότερες σημαντικές, αφού ο Γρηγορίου στερείται επιλογών σε στόπερ και μεσαία γραμμή.

Το νέο πρόσωπο του σημερινού προγράμματος ήταν ο Τίνο Καντεβέρε. Ο Ζιμπαμπουανός ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και αν όλα πάνε καλά τότε θα είναι στην αποστολή για το ματς της επόμενης Κυριακής (22/03).