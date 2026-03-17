Η ομάδα του Πέτρος Πρέκας παρουσίασε επιθετικό πλουραλισμό, με τις Μαριέλα Φασούλα και Άρτεμης Σπανού να ηγούνται σημειώνοντας από 26 πόντους, ενώ η Σπανού πρόσθεσε και 17 ριμπάουντ. Πολύ καλή εικόνα είχαν επίσης οι Ρόμπιν Παρκς και Έλενα Τσινέκε, που πέτυχαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Για τη Δανία, ξεχώρισαν οι Τζουλιάνα Οκοσούν και Αλμπέρτε Ρίμνταλ, με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, χωρίς όμως να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 4-2, ενώ η Δανία βρίσκεται στο 3-3, με обе ομάδες να συνεχίζουν στην επόμενη φάση.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +14 (34-20). Στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας ακόμα και στο +21 στη δεύτερη περίοδο, πριν πάει στα αποδυτήρια με διαφορά 17 πόντων (53-36).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας διαφορά ασφαλείας. Παρά τη μικρή αντίδραση της Δανίας στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Πρέκα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και έφτασε άνετα στη νίκη.

